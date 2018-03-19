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Фестиваль армянской гаты в курортном Батуми
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Фестиваль армянской гаты в курортном Батуми 

Sputnik Грузия 8 часов назад
Фото: Sputnik Грузия
Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходило мероприятие
На фестивале армянской гаты были представлены 50 разновидностей этого блюда. Посетителей фестиваля, которые могли попробовать представленные образцы гаты, ждал сюрприз — в 15 из них положили серебряные кресты, которые достались счастливым гостям на память. По итогам фестиваля лучшую гату должно было назвать специальное жюри, но как заявили его представители, сделать выбор было довольно трудно, так как многие образцы этого национального блюда были приготовлены очень вкусно и изысканно.
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