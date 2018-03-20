Алиев угрожает «историческому Азербайджану»: Карабах ждут форсированные переговоры

На народных гуляниях по случаю праздника Новруз в понедельник Алиев заявил о том, основная часть территории нынешней Армении — это «исторические азербайджанские земли». Он также заявил, что «флаг Азербайджана будет развеваться над Ханкенди» (азербайджанское название Степанакерта).

На заявление Алиева уже отреагировал МИД Армении. Пресс-секретарь Тигран Балаян заявил, что отсутствие реакции со стороны мировой общественности на территориальные претензии азербайджанского руководства к Армении еще больше вдохновляет президента Азербайджана.

Востоковед Артем Тоноян в беседе со Sputnik Армения обратил внимание, что прошло немного времени с момента первого подобного заявления Алиева.

"В первую очередь, это заявление для собственной аудитории, сделанное перед выборами", — сказал Тоноян.

По одной из версий, риторика Алиева направлена на так называемых «еразов» — азербайджанцев, переселившихся из Армении. Это попытка получить голоса за счет приятных для их слуха популистских заявлений.

По мнению Тонояна, возможно также, что такими заявлениями Алиев пытается воздействовать на все население страны, укрепить свою власть, сыграв на чувстве патриотизма.

"С другой стороны, подобные заявления оказывают практически нулевое воздействие на собственное население. Общественные настроения показывают, что даже для самих азербайджанцев эти заявления смешны", — сказал Тоноян.

По его словам, такими заявлениями Алиев на один шаг отдаляет Азербайджан от Карабаха, так как чем больше говорится об идее исторической родины, тем призрачнее становятся реальные шансы на определенные территории.

Это касается не только Армении или Карабаха, по мнению Тонояна, в качестве «исторических земель» воспринимаются и российский Дербент и север Ирана . Чем шире география, тем менее реалистично их «возвращение».

"В обществе задаются вопросом — «за 25 лет не была возвращена территория Карабаха, вы говорите об Армении?». Собственное общество не воспринимает эти заявления", — сказал Тоноян.

При этом, по его словам, на международной площадке заявления Алиева могут быть эффективно использованы армянской стороной, чтобы показать, что стремления Азербайджана не ограничиваются Карабахом.

А вот политтехнолог Виген Акопян в беседе со Sputnik Армения отметил — заявление в преддверии выборов, в первую очередь, нужно для внутреннего потребления.

"Во-вторых, это очередная попытка показать, что нынешний статус-кво (который играет все большую роль в будущем разрешении) может измениться в любой момент. Причем, если изменится, то Азербайджан готов к широкомасштабной войне, в том числе, перенося ее на территорию Армении", — сказал Акопян.

По его мнению, после формирования относительно новых властей в Армении и Азербайджане интенсивность переговоров по Карабаху изменится, они обретут более конкретную форму.

До этого этапа Азербайджан пытается увеличить переговорный ресурс, «задать высокую планку», чтобы во время переговоров уступки с его стороны все равно оставили бы Баку в плюсе.

"Азербайджан не устраивает, что принцип «права народов на самоопределение» начинает фигурировать намного чаще. Об этом заявил и посол США в связи с визитом главы непризнанной НКР Бако Саакяна в Соединенные Штаты", — сказал Акопян.

Кроме того, азербайджанские власти понимают, что после выборов президента Россия может активизироваться в ряде региональных вопросов, и готовятся к этому. Перенос выборов в Азербайджане также был «синхронизацией» с голосованием в Москве и Ереване.

По мнению политтехнолога, после формирования номинально новых властей в Армении и Азербайджане, переговорный процесс по Карабаху пойдет в форсированном темпе.

Недавнее проведение учений в Азербайджане также укладывается в вышеназванную логику. Они не только были связаны с выборами, но и показательной готовностью изменить статус-кво.

Напомним, что слова Алиева — не первое подобное заявление азербайджанского лидера. Алиев 8 февраля в ходе своего выступления на VI съезде партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) заявил, что «Иреван — это историческая земля Азербайджана, и необходимо вернуть азербайджанцев на эту землю». Он также отметил, что Армения остается в стороне от всех региональных проектов, и политика ее изоляции будет продолжаться до тех пор, пока «азербайджанские земли» не будут освобождены.