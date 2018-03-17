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«Воры в законе» из Грузии могут переехать в Армению: мнение эксперта
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«Воры в законе» из Грузии могут переехать в Армению: мнение эксперта 

Sputnik Грузия 11 часов назад
Фото: Sputnik Грузия
Грузинский эксперт считает, что криминальные авторитеты из Грузии могут перебраться на жительство в Армению. Смотрите на видео, о чем заявил доктор права, юрист Георгий Коява в тбилисском международном пресс-центре Sputnik
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