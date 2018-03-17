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Католикос Гарегин II заложил в Киеве новый армянский храм
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Католикос Гарегин II заложил в Киеве новый армянский храм 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 17 мар — РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II принял участие в закладке фундамента нового армянского кафедрального храма в Киеве, сообщили в пресс-службе Первопрестольного Святого Эчмиадзина — духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ).
"Католикос всех армян возглавил церемонию закладки фундамента церкви в Киеве. Согласно обряду ААЦ, Его Святейшество и епископы под пения псалмов и шараканов (духовные песни) промыли водой и вином 16 лежащих в основании церкви камней, а затем освятили их Святым Миро", — говорится в сообщении.
Глава армянской церкви заявил, что храм, строящийся рядом с часовней Святых Мучеников, станет для армянских соотечественников новым центром возрождения национально-духовной жизни и чистым источником для развития христианских ценностей. «Он должен стать ярким свидетельством многовекового армянского исторического присутствия на Украине», — сказал он.
Гарегин II отметил, что упоминание об армянском епископском престоле в этих краях восходит к XI веку. «Также есть упоминание об армянской церкви Святой Богородицы в Киеве, которая полностью сгорела в XVII веке во время пожара и поэтому армянам для религиозной службы была предоставлена одна из часовен Софийского собора, о чем свидетельствуют фрески со святыми ААЦ и 22 письменные свидетельства на армянском языке», — отметил он.
В субботу Гарегин II освятит построенную в городе Днепр церковь Сурб Григор Лусаворич (Святого Григория Просветителя).
Армянская епархия действовала на территории современной украины (во Львове) уже в XIV веке. Старейший армянский храм в этом городе — Успения Пресвятой Богородицы был освящен в 1363 году. Современная история епархии начинается с 90-годов XX века. При ней действуют свыше 20 приходов. Правящий архиерей Украинской епархии ААЦ — епископ Маркос Ованнисян.
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