В Абхазии началось голосование на выборах президента РФ

СУХУМ, 18 марта. / ТАСС / Голосование на выборах президента Российской Федерации началось в Абхазии , все 20 избирательных участков в городах и крупных селах открылись в воскресенье в 08:00 мск. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Абхазии.

"Все 20 избирательных участков по выборам президента Российской Федерации открылись вовремя, в 08:00 мск, и голосование началось. У многих участков до открытия собрались местные жители с российским гражданством, чтобы проголосовать", — сообщил посол России в Абхазии Семен Григорьев

По его словам, четыре участка открылись в столице Абхазии — Сухуме, по одному в городах Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Очамчыра, Ткуарчал, Гал, остальные в селах Цандрыпш, Лыхны, Дранда, Адзюбжа, Акуаскиа, Эшера и поселках Бзыпта, Агудзера, Бамбора.

В то же время около 3,5 тыс. российских военнослужащих Седьмой военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Гудауте, и Погрануправления ФСБ России в Абхазии досрочно проголосовали в период с 4 по 12 марта. С вечера, 17 марта, министерство внутренних дел Абхазии, несущее службу в усиленном режиме, взяло под охрану все избирательные участки. «В [обеспечении безопасности на] выборах задействовано порядка 300 милиционеров», — сообщил ТАСС министр внутренних дел республики Гарри Аршба.

В Абхазии гражданство РФ имеют около 190 тыс. из 240 тыс. жителей республики, около 90 тыс. из них обладают правом голоса. Ранее посол России в Абхазии Семен Григорьев сообщил, что граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, у которых паспорт просрочен, смогут принять участие в выборах президента РФ 18 марта, поскольку это не лишает их российского гражданства и избирательного права. Что касается избирателей, которые не могут добраться до избирательных участков по состоянию здоровья, то по их же заявкам к ним приедут по два члена избирательной комиссии с урной, и они смогут исполнить гражданский долг.