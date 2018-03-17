Контроль безопасности канатной дороги усилен в Нижнем Новгороде, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, службой эксплуатации нижегородской канатной дороги совместно с компанией производителем оборудования — французской Pomagalski проанализирована авария, произошедшая 16 марта на подъемнике горнолыжного курорта Гудаури в Грузии.
Сообщается также, что в Гудаури эксплуатировалась кресельная канатная дорога австрийского производства. Канатная дорога в Нижнем Новгороде относится к канатным дорогам гондольного типа с отцепляемым зажимом.
Напомним, что в результате происшествия на канатной дороге в Грузии 16 марта пострадали 11 человек. Среди пострадавших есть граждане России.