Грузия презентовала проект гармонизации Шелкового пути с единым региональным цифровым рынком 

Тбилиси, 16 марта /Синьхуа/ — Грузия начала разрабатывать проект гармонизации Шелкового пути из Китая в Европу с единым региональным цифровым рынком. Презентацию проекта сегодня провел министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе.
В рамках проекта Грузия, находящаяся в центре Шелкового пути, ускорит свое цифровое развитие, чтобы стать лидером в регионе и главным игроком в торговых электронных технологиях, отметил министр. В целях осуществления программы в ближайшее время будет создан международный технологический консорциум с участием ведущих профильных компаний. Начнется создание технологической платформы, которая свяжет страны-участницы проекта по всему региону. —0—