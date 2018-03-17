Грузия презентовала проект гармонизации Шелкового пути с единым региональным цифровым рынком

В рамках проекта Грузия, находящаяся в центре Шелкового пути, ускорит свое цифровое развитие, чтобы стать лидером в регионе и главным игроком в торговых электронных технологиях, отметил министр. В целях осуществления программы в ближайшее время будет создан международный технологический консорциум с участием ведущих профильных компаний. Начнется создание технологической платформы, которая свяжет страны-участницы проекта по всему региону. —0—