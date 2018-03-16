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Почему Грузия борется с ворами в законе: мнение эксперта
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Почему Грузия борется с ворами в законе: мнение эксперта
Sputnik Грузия
18 часов назад
Фото:
Sputnik Грузия
Комментарии
Грузинский эксперт, доктор политических наук Вахтанг Маисая рассказал
Sputnik
, почему в стране ведется бескомпромиссная борьба с криминальными авторитетами. Смотрите на видео, о чем заявил Маисая в тбилисском международном пресс-центре Sputnik
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