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Почему Грузия борется с ворами в законе: мнение эксперта
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Почему Грузия борется с ворами в законе: мнение эксперта 

Sputnik Грузия 18 часов назад
Фото: Sputnik Грузия
Грузинский эксперт, доктор политических наук Вахтанг Маисая рассказал Sputnik, почему в стране ведется бескомпромиссная борьба с криминальными авторитетами. Смотрите на видео, о чем заявил Маисая в тбилисском международном пресс-центре Sputnik
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