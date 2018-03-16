В Армении запрещён импорт автомобилей с правым рулём 

В Армении начал действовать запрет на импорт автомобилей с правым рулём. Президент Серж Саргсян подписал в пятницу закон, принятый Национальным собранием, «О временном запрете импорта праворульных автомобилей», сообщают ереванские СМИ.
В законе предусмотрено, что данное положение является временным и распространяется на период до 1 октября 2018 года. Тогда должны вступить в силу единые регламенты ЕАЭС, которыми будут урегулированы вопросы праворульных автомобилей.
Принимая 1 марта закон, депутаты учли данные дорожной полиции, согласно которым число ДТП с участием праворульных автомобилей в Армении на 28% больше, чем с леворульными, а число пострадавших больше на 39%. В стране зарегистрировано свыше 36 тысяч автомобилей с правым рулём. Только за прошлый год их ввезено в Армению 13,1 тысячи. Импорт праворульных машин стал расти в геометрической прогрессии, утверждала полиция.