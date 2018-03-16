Восемь человек пострадали в результате аварии на канатной дороге в Грузии 

Об этом сообщает издание «Грузия.Online» со ссылкой на министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко.
«Внимания требуют два пациента — один гражданин Украины и один гражданин Швеции. В Гудаури хорошо оборудованная клиника неотложной помощи, там этих пациентов полностью стабилизируют… Этих двух пациентов перевезём, в связи с остальными примем решения уже после дополнительных исследований на месте», — сказал Сергеенко.
Он также уточнил, что детей среди пострадавших нет.
Отмечается, что Министерство внутренних дел начало расследование инцидента с канатной дорогой.