Нижегородец задолжал 150 тысяч рублей за телефонные переговоры с Грузией 

фото pixabay.comНижегородец задолжал 150 тысяч рублей за телефонные переговоры с ГрузиейИсполнительное производство судебные приставы возбудили в отношении жителя Краснооктябрьского района Нижегородской области из-за долга за телефонные переговоры. В пресс-службе Управления ФССП по Нижегородской области сообщили, что должник признался: родственникам в Грузию звонил его сын.
Чтобы взыскать долг в 150 тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении права выезда должника за границу, и вскоре тот сам обратился к служителям Фемиды. Мужчина сказал, что готов погасит долг, потому что ему надо ехать в Грузию. После полной выплаты долга пристав снял запрет на выезд из России, и теперь уже бывший должник смог отправиться к родственникам.