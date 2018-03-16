Затеряться в горах: Грузия приглашает гостей в туры по неизвестным селам

Насладится красотой природы, услышать интересные истории и почувствовать себя желанными гостями могут туристы в Грузии . Там набирают популярность туры по затерянным в горах селам. Увлекательное путешествие совершил и корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Интересные факты о родном селе Нодар Мчедлишвили готов рассказывать часами. Здесь, в Ахалкалаки, почти у каждого камня своя история.

«На этом месте когда-то был город. Его построили по приказу царя Ростома в середине XVII века. Здесь был центр Карталинского царства», — отметил житель Нодар Мчедлишвили.

От крепости XVI века остались лишь фрагменты. Время пощадило только сторожевые башни. Рядом с древней цитаделью еще одна достопримечательность — церковь Успения Пресвятой Богородицы.

«Храм был в таком же состоянии, как и крепость. После революции здесь были колхозные склады, а позже — цех по розливу лимонада. Вместе с прихожанами мы своими руками восстанавливали этот храм по кирпичику», — вспоминает настоятель храма отец Илия.

Теперь здесь регулярно проводят службы. На крестины и венчания съезжаются жители соседних сел. Ахалкалаки не похоже на другие села Грузии. Узкие улочки, маленькие дворики. А резные балкончики напоминают, что когда-то здесь жили мастера.

То чувство, когда ты почти в Европе

Как правильно съездить в Грузию } Жители села Ахалкалаки отличаются своим гостеприимством. Умеют принимать по-царски. Недаром это место называлось Цареградом. Этому погребу больше 200 лет. Сейчас здесь и небольшой музей, и место, где принимают гостей. Туристов угощают традиционными блюдами. А где грузинское застолье, там и музыка. Грузинские тосты под национальные мотивы звучат особенно задушевно. Поэтому даже тот, кто оказался здесь впервые, сразу чувствует себя как дома.

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