Баку, 15 марта /Синьхуа/ — В Баку начал работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».
На церемонии открытия президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что проводимые в Азербайджане экономические реформы получили положительную оценку со стороны ведущих международных финансовых институтов.
В рамках трехдневного VI Глобального Бакинского форума будут проведены различные панельные встречи.
В работе форума примут участие 500 представителей из более 50 стран мира. —0—