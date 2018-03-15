В Баку начал работу VI Глобальный Бакинский форум

Баку , 15 марта / Синьхуа / — В Баку начал работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

На церемонии открытия президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что проводимые в Азербайджане экономические реформы получили положительную оценку со стороны ведущих международных финансовых институтов.

В рамках трехдневного VI Глобального Бакинского форума будут проведены различные панельные встречи.

В работе форума примут участие 500 представителей из более 50 стран мира. —0—