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В Баку начал работу VI Глобальный Бакинский форум
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В Баку начал работу VI Глобальный Бакинский форум 

ИА Синьхуа 13 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
Баку, 15 марта /Синьхуа/ — В Баку начал работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».
На церемонии открытия президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что проводимые в Азербайджане экономические реформы получили положительную оценку со стороны ведущих международных финансовых институтов.
В рамках трехдневного VI Глобального Бакинского форума будут проведены различные панельные встречи.
В работе форума примут участие 500 представителей из более 50 стран мира. —0—
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