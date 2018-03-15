Курс на инклюзивное общество: открылся 6-й Глобальный бакинский форум

Азербайджане открылся шестой Глобальный бакинский форум. В Баку приехали представители более 50 стран: главы государств и правительств, ученые, деятели культуры. Они обсудят вопросы создания инклюзивного общества.

Деньги на ветре

Альтернативная энергетика пополнит семейный бюджет } На церемонии открытия президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об особой миссии страны — поддержать взаимопонимание между Азией и Европой. Что касается внутренней политики, то Баку делает ставку на социально-экономическое развитие и благосостояние граждан. По словам главы государства, Азербайджан лидирует по объему инвестиций на душу населения.

«За последние 10 лет экономика Азербайджана выросла в 3,5 раза. Это очень высокий показатель. В рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума в Давосе Азербайджан занимает 35-е место. Согласно его отчету, наше государство заняло третье место среди развивающихся стран в индексе инклюзивного развития», — заявил Алиев.

На Форуме вручили награды Международного центра Низами Гянджеви . Решением Попечительского совета одну из них — золотую медаль за заслуги в развитии образования и культуры получила первая леди страны Мехрибан Алиева.

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