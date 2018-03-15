Новые ГЭС в Грузии: катастрофа или спасение

Защитники природы выступают против строительства новых ГЭС в высокогорных регионах в Западной Грузии. Смотрите в фотоленте Spuntik Грузия , как участники акций протеста пытаются обратить на себя внимание властей

Правительство Грузии объявило, что планирует построить порядка 50 малых и средних ГЭС с установленной мощностью более тысячи мегаватт. Среди них Ненскра ГЭС и Худони ГЭС в регионе Самегрело-Земо Сванети, а также каскады Они ГЭС (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).