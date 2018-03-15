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Новые ГЭС в Грузии: катастрофа или спасение
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Новые ГЭС в Грузии: катастрофа или спасение 

Sputnik Грузия 17 часов назад
Фото: Sputnik Грузия
Защитники природы выступают против строительства новых ГЭС в высокогорных регионах в Западной Грузии. Смотрите в фотоленте Spuntik Грузия, как участники акций протеста пытаются обратить на себя внимание властей
Правительство Грузии объявило, что планирует построить порядка 50 малых и средних ГЭС с установленной мощностью более тысячи мегаватт. Среди них Ненскра ГЭС и Худони ГЭС в регионе Самегрело-Земо Сванети, а также каскады Они ГЭС (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).
Жители высокогорных регионов Грузии и защитники природы перманентно проводят акции протеста в Тбилиси. Они опасаются возможных тяжелых последствий воздействия на экосистему после строительства новых ГЭС. В Сванетии протестные акции начались еще в 2015 году, когда стало известно о планах по строительству гидроэлектростанций.
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