Полковник ФСБ: Обвинять Россию в отравлении — новый тренд для сумасшедших

Бывший агент КГБ Борис Карпичков заявил британскому телевидению, что его отравили, пока он находился на территории Новой Зеландии в 2006-2007 годах. Карпичков сообщил, что после того как он стал двойным агентом, какой-то нищий в Окленде бросил ему в лицо странный порошок. После этого якобы Карпичков заболел, потерял волосы и более 30 кг. Тогда он не обратился в полицию, думая, что у него грипп.

«В последнее время у нас мир очень интересный, и непонятно, куда он катится. Многие дамы вспоминают, как им 20 лет назад какой-то товарищ подмигнул, и считают что он это сделал в попытке изнасиловать. А тут сам Бог велел. Сейчас все сумасшедшие, больные, шизофреники и люди, которые нас ненавидят, начнут что-то «вспоминать». Люди, которые бегут куда-то, им надо что-то есть и на что-то существовать, поэтому все перебежчики и беглецы живут на сказках. Надо просто успокоиться и переждать этот момент, мы же все это уже проходили», — пояснил он.

Собеседник НСН сравнил сегодняшнюю ситуацию с обвинениями России в нападении на Грузию 10 лет назад.

«Помните, как в 2008 году сумасшедший Саакашвили ночью из ракет стрелял в Цхинвали, начал атаку и убил наших миротворцев. В течение 2 лет весь Запад истерично кричал, что Россия напала на маленькую бедную Грузию. А сейчас уже все молчат, никто не обвиняет Россию, что она напала, все вдруг ни с того ни с сего прозрели. Сейчас идет очередная психологическая агрессия в отношении нашей страны. Что поделать, завидуют они нам, боятся и не хотят признавать нашу растущую силу», — резюмировал он.