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Грузия подготовила свой «список Магнитского»
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Грузия подготовила свой «список Магнитского» 

Деловая газета «Взгляд» 15 марта 2018
Грузия подготовила по отношению к России свой санкционный список, на днях он будет принят парламентом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Этот список может быть назван «Отхозория-Татунашвили» по фамилиям граждан Грузии, убитых в последнее время в Абхазии и Южной Осетии, бывших автономиях, в «оккупации» которых Тбилиси обвиняет Москву после войны 2008 года, пишет тбилисская газета «Резонанси».
Член парламентского комитета по внешним связям, представитель правящей «Грузинской мечты» Иско Дасен подтвердил изданию, что «санкции рассматриваются» в резолюции, которую утвердит парламент.
Другой депутат от правящей партии и член этого же комитета Цотнэ Зурабиани отметил, что «текст резолюции будет очень жестким».
При этом депутаты воздержались называть фамилии, которые будут включены в данный санкционный список.
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