Грузия подготовила свой «список Магнитского»

Этот список может быть назван «Отхозория-Татунашвили» по фамилиям граждан Грузии, убитых в последнее время в Абхазии Южной Осетии , бывших автономиях, в «оккупации» которых Тбилиси обвиняет Москву после войны 2008 года, пишет тбилисская газета «Резонанси».

Член парламентского комитета по внешним связям, представитель правящей «Грузинской мечты» Иско Дасен подтвердил изданию, что «санкции рассматриваются» в резолюции, которую утвердит парламент.

Другой депутат от правящей партии и член этого же комитета Цотнэ Зурабиани отметил, что «текст резолюции будет очень жестким».

При этом депутаты воздержались называть фамилии, которые будут включены в данный санкционный список.