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Саргсян назвал отношения с РФ одним из основных приоритетов внешней политики Армении
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Саргсян назвал отношения с РФ одним из основных приоритетов внешней политики Армении 

ТАСС 14 марта 2018
ЕРЕВАН, 14 марта. /ТАСС/. Российско-армянские отношения являются одним из приоритетов внешней политики Армении. Об этом заявил президент республики Серж Саргсян, принимая в среду председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России Константина Косачева. Сенатор принимал участие в совместном заседании этого комитета и Постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним сношениям.
"Непрерывное и последовательное упрочение союзнических отношений с Россией — один из приоритетов внешней политики Армении", — подтвердил Саргсян.
Активный диалог на всех уровнях
По оценке президента Армении, «российско-армянские отношения отличаются активным диалогом на высшем и высоком уровнях, плодотворным сотрудничеством во всех сферах — политической, экономической, военной, военно-технической, гуманитарной», сообщили корреспонденту ТАСС в президентской пресс— службе.
Как считает Саргсян, «в деле развития и укрепления двусторонних российско-армянских отношений важную роль играют межпарламентские связи и сотрудничество». Он полагает, что состоявшееся в Ереване заседание прошло в атмосфере дружбы и конструктивности, а принятые решения окажут позитивное влияние на отношения между двумя государствами.
В Армении, указал Саргсян, «желают развивать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество во всех интеграционных объединениях, которые играют важную роль в регионе». В этом контексте он поблагодарил Константина Косачева за объективную позицию в отношении внешней политики Армении, которую он высказывал на различных международных площадках.
Оценки российского сенатора
Согласившись с оценкой парламентской дипломатии, высказанной президентом Армении, Косачев сказал, что высшее руководство и парламентарии России желают сохранять и развивать максимально активные, регулярные, открытые и содержательные контакты с российскими коллегами.
Сенатор с удовлетворением говорил о сотрудничестве российских и армянских парламентариев, основанном на плодотворной взаимной поддержке в международных парламентских организациях. «Вместе с армянскими коллегами мы стремимся полностью реализовать большой потенциал, который президенты России и Армении вкладывают в наши межгосударственные отношения», — указал председатель комитета Совфеда.
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