Саргсян назвал отношения с РФ одним из основных приоритетов внешней политики Армении

"Непрерывное и последовательное упрочение союзнических отношений с Россией — один из приоритетов внешней политики Армении", — подтвердил Саргсян.

Активный диалог на всех уровнях

По оценке президента Армении, «российско-армянские отношения отличаются активным диалогом на высшем и высоком уровнях, плодотворным сотрудничеством во всех сферах — политической, экономической, военной, военно-технической, гуманитарной», сообщили корреспонденту ТАСС в президентской пресс— службе.

Как считает Саргсян, «в деле развития и укрепления двусторонних российско-армянских отношений важную роль играют межпарламентские связи и сотрудничество». Он полагает, что состоявшееся в Ереване заседание прошло в атмосфере дружбы и конструктивности, а принятые решения окажут позитивное влияние на отношения между двумя государствами.

В Армении, указал Саргсян, «желают развивать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество во всех интеграционных объединениях, которые играют важную роль в регионе». В этом контексте он поблагодарил Константина Косачева за объективную позицию в отношении внешней политики Армении, которую он высказывал на различных международных площадках.

Оценки российского сенатора

Согласившись с оценкой парламентской дипломатии, высказанной президентом Армении, Косачев сказал, что высшее руководство и парламентарии России желают сохранять и развивать максимально активные, регулярные, открытые и содержательные контакты с российскими коллегами.

Сенатор с удовлетворением говорил о сотрудничестве российских и армянских парламентариев, основанном на плодотворной взаимной поддержке в международных парламентских организациях. «Вместе с армянскими коллегами мы стремимся полностью реализовать большой потенциал, который президенты России и Армении вкладывают в наши межгосударственные отношения», — указал председатель комитета Совфеда.