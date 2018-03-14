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В Азербайджане радиоведущих обвинили в издевательстве над слушателями
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В Азербайджане радиоведущих обвинили в издевательстве над слушателями 

РИА Новости 14 марта 2018
БАКУ, 14 мар — РИА Новости. Радиоведущие в Азербайджане издеваются над слушателями, считают в Национальном совете телевидения и радио (НСТР). Такое заявление после мониторинга работы радиостанций сделал завотделом Совета Тевеккюль Дадашов.
"Радиоведущие используют выражения, противоречащие нравственным ценностям, издеваются над слушателями, дозвонившимися в эфир", — приводит слова чиновника Sputnik Азербайджан со ссылкой на агентство Trend.
Он отметил, что справка обо всех фактах представлена руководству Совета, и в дальнейшем планируется проводить подобные мониторинги радиостанций регулярно. При этом Дадашов указал на отсутствие каких-либо серьезных недостатков в работе радиостанций, финансируемых из государственного бюджета.
По его словам, у таких радиостанций сбалансировано составлена программная сетка и она преимущественно состоит из передач просветительского характера. «На частных радиостанциях эфир заполняется в основном развлекательными передачами, музыкой. Эфир некоторых радиостанций состоит из пары передач, а остальное, порой до 80 процентов, заполняется музыкой», — отметил Дадашов.
По его словам, даже музыкальный контент местных частных радиостанций вызывает нарекания, так как некоторые вещатели не дают в эфир азербайджанскую музыку или же представляют ее в очень малом объеме.
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