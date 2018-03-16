Грузия может лишиться «безвиза»

Гражданам Грузии пригрозили отменой безвизового режима с Евросоюзом

Посол Франции Грузии Паскаль Менье предупредил грузинских граждан о возможной приостановке Евросоюзом безвизового режима в случае продолжения тенденции роста соискателей убежища, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал Imedi.

Исландия. "Выросло количество граждан Грузии, просящих убежище во Франции. Также они часто нарушают сроки пребывания во Франции. Хочу призвать граждан Грузии не верить тем, кто предлагает им нелегальное проживание во Франции и Германии в течение двух лет и после этого получение убежища. Такого не будет, так как Грузия — безопасная страна", — сказал Менье. Страны Евросоюза в последнее время все чаще выражают недовольство растущим количеством соискателей убежища из Грузии. Свою обеспокоенность уже выразили Германия , Франция, Швеция

"Не исключено, что из-за таких действий на Грузию будут наложены санкции и будет задействован механизм приостановления безвизового режима", — отметил Менье. По словам французского посла, подобные действия чреваты последствиями для всей Грузии.

В январе убежище в странах ЕС было предоставлено только 13 гражданам Грузии, а почти 1,3 тысячи человек получили отказ. По последним данным, на рассмотрении находятся заявки от более чем 5,4 тысячи грузинских граждан.

Евросоюз предоставил Грузии безвизовый режим в марте 2017 года. За это время безвизом воспользовались 220 тысяч граждан страны.

Речь идет о краткосрочных визитах в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Для более длительных поездок, в целях работы или обучения, гражданам Грузии по-прежнему нужно получать визы.

Во избежание неприятностей власти Грузии уже приняли решение ужесточить законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима. Согласно инициативе, все расходы, связанные с приемом человека назад в Грузии, будут возлагаться на него самого.

Планируется ужесточение процедур смены фамилий, так как некоторые граждане Грузии, которым отказывают в убежище, возвращаются на родину, переходят на фамилии своих родственников, а затем вновь едут в страны ЕС.