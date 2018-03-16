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Грузия может лишиться «безвиза»
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Гражданам Грузии пригрозили отменой безвизового режима с Евросоюзом 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Посол Франции в Грузии Паскаль Менье предупредил грузинских граждан о возможной приостановке Евросоюзом безвизового режима в случае продолжения тенденции роста соискателей убежища, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал Imedi.
Страны Евросоюза в последнее время все чаще выражают недовольство растущим количеством соискателей убежища из Грузии. Свою обеспокоенность уже выразили Германия, Франция, Швеция и Исландия.
"Выросло количество граждан Грузии, просящих убежище во Франции. Также они часто нарушают сроки пребывания во Франции. Хочу призвать граждан Грузии не верить тем, кто предлагает им нелегальное проживание во Франции и Германии в течение двух лет и после этого получение убежища. Такого не будет, так как Грузия — безопасная страна", — сказал Менье.
По словам французского посла, подобные действия чреваты последствиями для всей Грузии.
"Не исключено, что из-за таких действий на Грузию будут наложены санкции и будет задействован механизм приостановления безвизового режима", — отметил Менье.
В январе убежище в странах ЕС было предоставлено только 13 гражданам Грузии, а почти 1,3 тысячи человек получили отказ. По последним данным, на рассмотрении находятся заявки от более чем 5,4 тысячи грузинских граждан.
Евросоюз предоставил Грузии безвизовый режим в марте 2017 года. За это время безвизом воспользовались 220 тысяч граждан страны.
Речь идет о краткосрочных визитах в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Для более длительных поездок, в целях работы или обучения, гражданам Грузии по-прежнему нужно получать визы.
Во избежание неприятностей власти Грузии уже приняли решение ужесточить законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима. Согласно инициативе, все расходы, связанные с приемом человека назад в Грузии, будут возлагаться на него самого.
Планируется ужесточение процедур смены фамилий, так как некоторые граждане Грузии, которым отказывают в убежище, возвращаются на родину, переходят на фамилии своих родственников, а затем вновь едут в страны ЕС.
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