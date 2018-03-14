Карабах «подешевел» для азербайджанцев на 270 миллионов долларов

ЕРЕВАН, 14 мар — Sputnik, Давид Галстян. Азербайджан в очередной раз оценил материальный ущерб, который он понес из-за потери Карабаха. На этот раз азербайджанская военная прокуратура оценила потери в 818,88 миллиарда долларов, сообщают азербайджанские СМИ.

Цифры (в официальной версии «Материальный ущерб в результате оккупации азербайджанских территорий вооруженными силами Армении») озвучил начальник Особого следственного отдела Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев. Об этом он заявил, выступая в среду на научно-практической конференции, посвященной 100-летней годовщине «геноцида азербайджанцев 1918 года».

Тагиев рассказал также о решениях прокуратуры по привлечению виновных в нескольких (!) геноцидах ("Ходжалинский", «Гарадагский», «в Баганис-Айрыме», «в Мешели», «в Керкиджахане»), терроризме, бандитизме, депортации и переселении, нарушении законов и обычаев войны, пытках и т.д.

Он отметил, что в отношении этих лиц избрана мера пресечения в виде ареста, и в Национальное бюро Интерпола в Азербайджане и МВД представлены соответствующие документы для их розыска.

"Вынесение заключения поручено Рабочей группе по оценке потерь в результате оккупации азербайджанских территорий армянскими вооруженными силами. В настоящее время продолжается работа по привлечению к уголовной ответственности лиц, участвовавших и организовавших перечисленные преступления", — сказал Тагиев.

По его словам, в ходе следствия было выполнено свыше 75 тысяч следственных действий, в рамках которых 5 тысяч человек были допрошены в качестве пострадавшего лица или юридического правопреемника юридического лица, шесть тысяч человек — в качестве свидетелей, 18 236 человек были признаны в качестве истцов, проведено более 1000 различных экспертиз…

Но вернемся к цифрам. Дело в том, что это не первая оценка потерь Азербайджана. В Баку уже озвучивали цифры по этому поводу, но цифры были чуть больше.

Так вот, сумму «причиненного в результате оккупации азербайджанских земель ущерба» подсчитали еще в феврале 2017 года.

Тогда данные представили председатель и член рабочей группы «по оценке потерь и жертв в результате оккупации вооруженными силами Армении территорий Азербайджанской Республики» Хангусейн Казымлы и Нусрат Ибрагимов.

По данным этой рабочей группы, весь ущерб, который понес Азербайджан в рамках карабахского конфликта, составил 819,150 миллиарда долларов.

Инфляция вездесуща…