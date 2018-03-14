Лирично и на родном языке: Грузия представила песню для Евровидения — видео

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузия представила конкурсную песню и клип представителя Грузии на песенном конкурсе «Евровидение 2018» — этно-джаз группы Iriao, сообщает Sputnik Грузия. Премьера прошла в эфире Первого канала ОВГ.

Клип на песню «Для твоего сердца», с которой коллектив выступит в Лиссабоне во втором полуфинале, 10 мая, снял режиссер Заза Орашвили. Группа Iriao представляет инстерсный микс джаза и аутентичной грузинской этномузыки.

Съемки проходили на территории заброшенного комплекса космических исследований близ села Сагурамо, неподалеку от Тбилиси.

Автором музыки песни «Для твоего сердца» выступил композитор и художественный руководитель Iriao Давид Малазония. В группу также входят Давид Кавтарадзе, Шалва Гелехва, Леван Абшилава, Георгий Абашидзе, Бидзина Мургулия и Михаил Джавахишвили.

"Евровидение" впервые пройдет в столице Португалии, в городе Лиссабон, благодаря победе Салвадора Собрала с песней Amar pelos dois на конкурсе предыдущего года, проходившем в Киеве. В этом году в конкурсе примут участие представители 43 стран.

Полуфиналы «Евровидения-2018» пройдут восьмого и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз «Все на борт!» символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.