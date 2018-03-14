Что подсказывает заявление Марии Захаровой?

По утверждению политолога, эксперта Армянского института по международным вопросам и вопросам безопасности Армена Варданяна, заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел России о денонсации армяно-турецких протоколов является всего лишь популизмом, и так и должно было быть.

Напомним, что Мария Захарова заявила: «Мы давали оценку непосредственно этому договору, так как российская делегация, как вы помните, находилась в Цюрихе и принимала активное участие. Оценки все были даны, и наше отношение остается актуальным. Мы исходим из важности нормализации отношений между этими странами — в интересах этих же двух стран. Мы, со своей стороны, всегда делали все для достижения именно этой цели».

На вопрос газеты «Аравот», возможно ли ожидать новых действий со стороны России даже после денонсации армяно-турецких протоколов, потому что Мария Захарова заявила, что Москва придерживается той же позиции — выступает за нормализацию отношений между двумя странами — господин Варданян ответил: «На самом деле очевидно, что Россия не так уж заинтересована в выполнении цюрихских протоколов, потому что это не исходит из ее интересов. Нормализация отношений Армения — Турция однозначно невыгодна России, потому что если отношения между этими странами будут урегулированы, Россия лишится своих мощных рычагов влияния на Армению.

Ради справедливости нужно сказать, что Россия не сыграла большую роль в провале этих протоколов: главную роль сыграл Азербайджан. Эта страна имеет очень серьезное влияние на Турцию. Турция сегодня получает от Азербайджана дешевый газ и нефть, Азербайджан делает большие инвестиции в экономику этой страны, кроме того, они совместно осуществляют крупные проекты, такие как газопровод Баку — Тбилиси — Эрзрум, нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан и так далее. Так что, я не сказал бы, что Россия виновна в провале этих протоколов, однако я уверен, что Россия является одной из заинтересованных в этом сторон».

Обращаясь к ожидаемым со стороны России шагам, господин Варданян сказал: «Я уверен, что Россия не предпримет шагов. И в 2008 году это не было инициативой России. Для Москвы эта ситуация выгодна, и никакого давления на Армению для нормализации отношений оказано не будет, потому что сложившийся статус-кво однозначно выгоден для официальной Москвы».

В экспертных кругах в свое время было распространено мнение, что параллельно футбольной дипломатии Россия продвигала казанский план (инициатива России по урегулированию карабахского конфликта — прим. ред.), следовательно, можем ли мы сказать, что отмена армяно-турецких протоколов было последней страницей казанского плана? Господин Варданян ответил: «Эта два разных процесса, не связанных друг с другом. Исход истории футбольной дипломатии, невоплощение в жизнь протоколов были изначально предрешены, как это показало дальнейшее развитие событий. Если бы Турция была готова и выполнила все обязательства, которые взяла на себя подписав протоколы в Цюрихе, и после этого Армения провалила бы выполнение протоколов, то в этом случае мы могли бы сказать, что Россия оказывала давление. Сейчас ради справедливости нужно сказать, что Запад очень хорошо понял кто виновник провала протоколов, и не случайно они относятся к решению президента Армении Сержа Саргсяна о денонсации протоколы с пониманием, потому что знают, что виновник — Турция. Если бы под давлением России ратификация протоколов провалилась по вине Армении, то я уверен, что были бы давления уже на Армению».

На наш вопрос, инициировал ли Серж Саргсян армяно-турецкие протоколы, чтобы решить проблему своей легитимности, и теперь с окончанием своих полномочий закрывает эту страницу, господин Варданян ответил: «Серж Саргсян начал этот процесс в 2008 году, потому что имел проблему легитимности внутри страны и во внешнем мире. Запад не признавал результатов выборов. Его легитимность была поставлена под сомнение Западом, и Серж Саргсян начал этот процесс, чтобы получить легитимность от Запада. США годами прилагали усилия для нормализации армяно-турецких отношений. Этот процесс начался еще при Роберте Кочаряне, и Серж Саргсян продолжил его. В его предвыборной программе 2008 года не было пункта о подписании с Турцией протоколов, открытии границы, установлении дипломатических отношений. Только для того, чтобы решить проблему своей легитимности в глазах международного сообщества он начал этот процесс, однако подвергся очень серьезному давлению со стороны армянских общин Диаспоры, а его коалиционный партнер „Дашнакцутюн“ вышел из коалиционного соглашения. Сейчас, когда период его президентства заканчивается, и помимо этого, эти протоколы давно уже мертвы, Серж Саргсян пошел на отмену этих протоколов. Если какой-то документ не действует, то его нужно выбросить в мусорную корзину истории и попытаться подписать в дальнейшем новый, более жизнеспособный документ».