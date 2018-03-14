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Джиоева о выборах президента РФ: молодежь Южной Осетии определилась
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Джиоева о выборах президента РФ: молодежь Южной Осетии определилась 

Sputnik Южная Осетия 14 марта 2018
Фото: Sputnik Южная Осетия
Джиоева о выборах президента РФ\: молодежь Южной Осетии определилась18 марта состоятся выборы президента России. В Южной Осетии также откроются избирательные участки. Среди восьми кандидатов есть и действующий президент Владимир Путин. Именно в его поддержку РМОО «Единая Алания» организует концерт.
По словам руководителя информационного отдела «Единой Алании» Марияны Джиоевой, мероприятие должно было состояться во вторник. Однако в связи с гибелью одного из членов организации, певца Сармата Цховребова концерт перенесли на 15 марта.
В концерте примут участие звезды юга и севера Алании, в их числе и Алла Хадикова, Залина Саппиева, артисты балета Инал Санакоев и Алана Бязрова, солисты ансамбля «Скиф», а также рэп-группа «Халка и Челе».
"Единая Алания" ждет всех в «Чермене» 15 марта в 18:00.
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