Джиоева о выборах президента РФ: молодежь Южной Осетии определилась

Джиоева о выборах президента РФ\: молодежь Южной Осетии определилась18 марта состоятся выборы президента России. В Южной Осетии также откроются избирательные участки. Среди восьми кандидатов есть и действующий президент Владимир Путин. Именно в его поддержку РМОО «Единая Алания» организует концерт.

По словам руководителя информационного отдела «Единой Алании» Марияны Джиоевой, мероприятие должно было состояться во вторник. Однако в связи с гибелью одного из членов организации, певца Сармата Цховребова концерт перенесли на 15 марта.

В концерте примут участие звезды юга и севера Алании, в их числе и Алла Хадикова, Залина Саппиева, артисты балета Инал Санакоев и Алана Бязрова, солисты ансамбля «Скиф», а также рэп-группа «Халка и Челе».

"Единая Алания" ждет всех в «Чермене» 15 марта в 18:00.