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Сборная Армении намерена натурализовать аргентинца
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Сборная Армении намерена натурализовать аргентинца 

Спорт-Экспресс 13 марта 2018
Нападающий «Уракана»​ Норберто Бриаско получил предложение выступать за сборную Армении. 22-летний футболист родился в Буэнос-Айресе в семье аргентинца и армянки.
— Я очень рад, что меня пригласили, — приводит news.am слова Бриаско. — Приглашение от сборной Армении — отличное событие в моей карьере. Когда я получил звонок, я был удивлен, но ответил утвердительно.
Я считаю себя армянином, потому что родители моей матери — армяне. Я обсудил свое приглашение с моим агентом. Он сказал, что я должен использовать этот шанс.
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