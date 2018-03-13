Азербайджанская Ассоциация производителей граната запустила свой сайт

Объединяющий гранат. Азербайджанские производители и экспортеры два года назад создали ассоциацию, а сегодня презентовали свой сайт, символом которого стала древняя ягода, передает телеканал «МИР 24».

На сате рассказывается о сельхозпредприятиях, выращивающих кисло-сладкие плоды, есть исторические справки, кулинарные рецепты и информация о роли граната в азербайджанском искусстве, культуре, литературе, музыке и фольклоре.

Во время торжественного мероприятия награды вручили всем, кто принимал активное участие в деятельности ассоциации. Среди них — директор Национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Ильгар Пашазаде и главный редактор Нармин Абасова.

«Ассоциация в стране возникла по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева. За короткий срок было сделано немало и будет сделано еще больше для популяризации азербайджанского граната по всему миру. Мы предоставляем бесплатное обслуживание фермерам, которые хотят заниматься выращиванием граната, поддерживаем и всячески способствуем продвижению граната на мировом рынке, что является приоритетным направлением деятельности», — отметил председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашев. Отметим, что этому национальному символу страны уже более 30 миллионов лет.

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