Ещё
Около 2,4 тыс. жителей Южной Осетии досрочно проголосовали на выборах президента РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 2,4 тыс. жителей Южной Осетии досрочно проголосовали на выборах президента РФ 

ТАСС 13 марта 2018
ЦХИНВАЛ, 13 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента РФ для граждан России, живущих в отдаленных районах Южной Осетии, завершилось во вторник, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Южной Осетии Сергей Алексеев.
Досрочное голосование в дальних селах Южной Осетии проходило 5-6 марта и 12-13 марта по заранее разработанному графику. Оно было организовано на 27 удаленных территориях в зданиях поселковых администраций.
"Досрочное голосование на территории Южной Осетии завершилось, в общей сложности проголосовало порядка 2 тыс. 399 российских граждан, проживающих в отдаленных районах республики. Это очень высокий результат", — сказал Алексеев. Он отметил, что в последний день досрочного голосования участковые избирательные комиссии работали в пяти населенных пунктах в зданиях сельских администраций — Корнисская, Хетагуровская, Тбетская и селе Едыс. «По итогам последнего дня, в республике проголосовал 671 избиратель», — сказал российский дипломат.
Накануне досрочное голосование прошло еще в восьми населенных пунктах, в Терегуанской, Болской, Ново-Куртатинской, Зарской, Дампалетской сельских администрациях, а также в селах Уанел и Рук. В общей сложности 12 марта проголосовали 504 человека. Ранее, 5-6 марта, в Южной Осетии в ходе первого этапа досрочного голосования свои голоса отдали около 1,2 тыс. граждан РФ.
Советник посольства РФ в Южной Осетии Сергей Манько рассказал ТАСС, что «выездные избирательные комиссии посетили даже те населенные пункты, где проживает только одна семья». «К примеру, в Ленингорском районе члены комиссии добирались около 10 километров по бездорожью в высокогорное село Салбиер, где живет только одна семья — пожилая пара, у которой большое хозяйство. Они побоялись оставлять свою живность, опасаясь диких животных, но очень хотели проголосовать», — сказал Манько. Выборы президента России пройдут 18 марта. В них смогут принять участие в том числе жители Южной Осетии, более 90% из 50 тыс. населения которой являются гражданами РФ.
ТАСС: последние новости
Саргсян назвал отношения с РФ одним из основных приоритетов внешней политики Армении Москва приветствует настрой премьера Грузии на нормализацию отношений Казахстан вошел в число 50-ти самых выгодных для проживания стран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле254
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям49
Поклонская «подложила свинью» Собчак324
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1267
Пока вы спали: «Нежданчик» от России263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение