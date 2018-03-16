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Фасад павильона «Азербайджан» на ВДНХ ждет масштабная реставрация
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Фасад павильона «Азербайджан» на ВДНХ ждет масштабная реставрация 

РИАМО 20 часов назад
Мосгорнаследие согласовало проект реставрации фасада павильона №14 «Азербайджан» на ВДНХ в Москве, работы планируется завершить уже к лету, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.
«Департамент культурного наследия города Москвы одобрил проект реставрационных работ по фасаду павильона №14 «Азербайджан» (бывший «Вычислительная техника») по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 14», — говорится в сообщении.
Как напоминается в материале, данный павильон 1939 года постройки является объектом культурного наследия федерального значения.
Реставраторы воссоздадут утраченный декор здания: две чаши фонтанов на главном фасаде, керамические плиты, детали карниза, элементы мозаики, фрагменты облицовки мрамором стен и колонн.
Также предстоит отреставрировать и частично восстановить уникальные витражи шебеке — решетки из орехового дерева, подобные тем, которые азербайджанские мастера собирают на родине из мелких деталей без использования гвоздей.
«Павильон «Азербайджан» безусловно является одним из украшений ВДНХ и реставраторам предстоит серьезная работа по возвращению его фасадов к историческому облику. Все работы планируется завершить к лету текущего года», — сказал глава департамента Алексей Емельянов.
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