Ещё
Азербайджан вложит миллиарды долларов в развитие железных дорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Азербайджан вложит миллиарды долларов в развитие железных дорог 

РЖД-Партнер 13 марта 2018
Фото: РЖД-Партнер
Он отметил, что по прогнозам грузооборот между Европейским союзом и Китаем к 2030 году увеличится в 2 раза.
"Чтобы не оставаться в стороне от этих процессов, Азербайджану необходимо провести определенную работу, в частности по развитию железных дорог страны. Большая работа уже проделана: запущена железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, реализуется проект «Север — Юг», который свяжет Персидский залив, Россию и Северную Европу через Азербайджан. В целом в период с 2010 по 2022 год в развитие железнодорожной инфраструктуры планировалось вложить $4879,32 млн Часть этих инвестиций уже вложена, остальная часть будет вложена до 2022 года", — сказал Х. Валехов.
В частности, он отметил, что большая часть средств идет на реконструкцию и электрификацию железнодорожных путей, капитальный ремонт железной дороги Баку — Беюк-Кесик, обновление парка вагонов, закупку пассажирских и грузовых локомотивов.
РЖД-Партнер: последние новости
Первый рейс между Москвой и Каиром может состояться 11 апреля Движение по Крымскому мосту запустят в декабре Алиса Аршавина полностью оплатила расходы Аэрофлота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле255
Поклонская «подложила свинью» Собчак322
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям44
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1269
Пока вы спали: «Нежданчик» от России263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение