Азербайджан вложит миллиарды долларов в развитие железных дорог

Он отметил, что по прогнозам грузооборот между Европейским союзом Китаем к 2030 году увеличится в 2 раза.

"Чтобы не оставаться в стороне от этих процессов, Азербайджану необходимо провести определенную работу, в частности по развитию железных дорог страны. Большая работа уже проделана: запущена железная дорога Баку Тбилиси — Карс, реализуется проект «Север — Юг», который свяжет Персидский залив, Россию и Северную Европу через Азербайджан. В целом в период с 2010 по 2022 год в развитие железнодорожной инфраструктуры планировалось вложить $4879,32 млн Часть этих инвестиций уже вложена, остальная часть будет вложена до 2022 года", — сказал Х. Валехов.

В частности, он отметил, что большая часть средств идет на реконструкцию и электрификацию железнодорожных путей, капитальный ремонт железной дороги Баку — Беюк-Кесик, обновление парка вагонов, закупку пассажирских и грузовых локомотивов.