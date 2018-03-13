Замглавы МИД и представитель ЕС обсудили ситуацию в Закавказье

Южной Осетии с "13 марта статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин принял сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье — спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, а также его коллег от ООН ОБСЕ . Состоялся обмен мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, обстановке на государственных границах Абхазии Грузией , а также о ходе подготовки нового раунда в Женеве, запланированного на 27 — 28 марта текущего года", — сообщили в МИД РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что участники встречи сошлись в необходимости прогресса в важном для безопасности региона вопросе — принятии заявления о неприменении силы, а также выразили готовность всемерно способствовать этому.