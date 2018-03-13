Ещё
Румыния, Болгария и Греция подтвердили намерение укрепить политический диалог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Румыния, Болгария и Греция подтвердили намерение укрепить политический диалог 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Бухарест, 13 марта /Синьхуа/ — Румыния, Болгария и Греция намерены активизировать политический диалог и совместно приложить усилия для содействия программам ЕС. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.
По его словам, главы МИД трех стран провели в Бухаресте встречу, на которой обсудили вопросы, связанные с Западными Балканами, Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, Украиной и другими восточными соседями, а также обменялись мнениями по проблемам Черного моря, Дуная и Среднего Востока.
Т. Мелешкану сообщил на пресс-конференции по итогам встречи, что три государства единогласно выразили поддержку политики ЕС по восточным соседям. Он подчеркнул, что стратегическая цель трех стран состоит в том, чтобы продолжать выполнять обязательства в отношении восточных стран-партнеров для обеспечения безопасности, стабильности и процветания в восточном регионе.
Говоря о стратегии развития Дуная, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева заявила, что Болгария уделяет повышенное внимание содействию культуре и туризму, а также взаимосвязи между Дунаем и Черным морем. Она выразила надежду, что Болгария и Румыния как можно скорее вступят в Шенгенское соглашение, которое, по ее словам, весьма важно как для них самих, так и для других стран-членов ЕС.
Глава МИД Греции Никос Котзиас заявил, что Афины поддерживают присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенскому соглашению. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
С начала года в Грузии выявлено 124 новых случаев ВИЧ-инфекции В Западной Грузии с 40-метровой высоты упал рабочий завода ферросплавов Сотрудничество Азербайджана и Грузии переходит в глобальную плоскость -- И.Алиев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле254
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям49
Поклонская «подложила свинью» Собчак324
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1267
Пока вы спали: «Нежданчик» от России263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение