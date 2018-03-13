Румыния, Болгария и Греция подтвердили намерение укрепить политический диалог

Болгария и Бухарест , 13 марта / Синьхуа / — Румыния Греция намерены активизировать политический диалог и совместно приложить усилия для содействия программам ЕС . Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, По его словам, главы МИД трех стран провели в Бухаресте встречу, на которой обсудили вопросы, связанные с Западными Балканами, Арменией Украиной и другими восточными соседями, а также обменялись мнениями по проблемам Черного моря, Дуная и Среднего Востока.

Т. Мелешкану сообщил на пресс-конференции по итогам встречи, что три государства единогласно выразили поддержку политики ЕС по восточным соседям. Он подчеркнул, что стратегическая цель трех стран состоит в том, чтобы продолжать выполнять обязательства в отношении восточных стран-партнеров для обеспечения безопасности, стабильности и процветания в восточном регионе.

Говоря о стратегии развития Дуная, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева заявила, что Болгария уделяет повышенное внимание содействию культуре и туризму, а также взаимосвязи между Дунаем и Черным морем. Она выразила надежду, что Болгария и Румыния как можно скорее вступят в Шенгенское соглашение, которое, по ее словам, весьма важно как для них самих, так и для других стран-членов ЕС.

Глава МИД Греции Никос Котзиас заявил, что Афины поддерживают присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенскому соглашению. —0—