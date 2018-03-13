Монголия и Азербайджан обсудили возможности сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь»

Улан-Батор , 13 марта / Синьхуа / — Монголия стремится расширять сотрудничество с Азербайджаном в торгово-экономической, культурной, образовательной, научной и спортивной сферах. Об этом сегодня в Баку заявил министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар на встрече со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Как говорится в сообщении пресс-службы монгольского внешнеполитического ведомства , Монголия и Азербайджан также обсудили возможности сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь».

Кроме того, Д. Цогтбаатар призвал Азербайджан присоединиться к многостороннему соглашению о создании в Улан-Баторе Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также пригласил Э. Мамедъярова принять участие в церемонии открытия данного центра, которая состоится в июне этого года. —0—