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Монголия и Азербайджан обсудили возможности сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь»
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Монголия и Азербайджан обсудили возможности сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь» 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Улан-Батор, 13 марта /Синьхуа/ — Монголия стремится расширять сотрудничество с Азербайджаном в торгово-экономической, культурной, образовательной, научной и спортивной сферах. Об этом сегодня в Баку заявил министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар на встрече со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.
Как говорится в сообщении пресс-службы монгольского внешнеполитического ведомства, Монголия и Азербайджан также обсудили возможности сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь».
Кроме того, Д. Цогтбаатар призвал Азербайджан присоединиться к многостороннему соглашению о создании в Улан-Баторе Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также пригласил Э. Мамедъярова принять участие в церемонии открытия данного центра, которая состоится в июне этого года. —0—
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