Премьер-министр Грузии высказался за снятие напряженности в отношениях с Россией 

ТБИЛИСИ, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о необходимости смягчения напряженности в отношениях с Россией. Об этом он сообщил в среду на заседании правительства.
"Политики должны все делать для того, чтобы смягчить напряженность в отношениях с РФ, а не для того, чтобы осложнять фон для нормализации отношений двух стран на основе государственных интересов Грузии", — сказал премьер.
При этом Квирикашвили отметил, что «все шаги правительства Грузии направлены на обеспечение и защиту государственных интересов страны, на обеспечение стабильности в государстве». Эти высказывания стали ответом премьера части местных политиков, в первую очередь представителям бывшей правящей партии «Единое национальное движение», которые обвинили его и нынешние власти республики «в уступчивости Кремлю», в «нежелании защищать интересы Грузии», отходе от прозападного курса внешней политики.
В своем выступлении Квирикашвили также высказался за достижение прогресса на женевских встречах с российской стороной. Считаю «необходимым предпринять в рамках Женевского формата такие шаги, которые принесут хоть какой-то прогресс», — заявил премьер. «Такой прогресс для Грузии является источником стабильности для нашей страны, что очень важно», — сказал Квирикашвили. Касаясь заявления МИД РФ от 12 марта, премьер заявил, что оно «оставляет пространство для разговора», в то же время, не вдаваясь в детали, он отметил, что в этом документе «не все приемлемо» для грузинской стороны.
Квирикашвили 9 марта заявил, что Тбилиси и Москва должны предпринять совместные шаги с целью преодоления сложностей в двусторонних отношениях. Российский МИД приветствовал это заявление, отметив в нем настрой на продолжение и углубление процесса двусторонней нормализации. В министерстве также заявили, что упоминание грузинского премьера о стремлении к прогрессу на женевских дискуссиях внушает надежду на конструктивность грузинской стороны в ходе следующего раунда в конце марта. Во вторник МИД Грузии также выразил надежду, что на очередном раунде Женевских переговоров удастся сделать конкретные шаги для преодоления тупика в отношениях с Россией.
Грузия 2 сентября 2008 года заявила о разрыве дипломатических отношений с РФ «в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона». В ноябре 2012 года в Грузии учредили должность спецпредставителя премьер-министра по взаимоотношениям с РФ, на которую назначен Зураб Абашидзе. В декабре того же года в пригороде Женевы состоялась его первая встреча со статс-секретарем — заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным. С 2013 года консультации проводят три-четыре раза в год в Праге.