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Казахстан вошел в число 50-ти самых выгодных для проживания стран
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Казахстан вошел в число 50-ти самых выгодных для проживания стран 

ТАСС 11 марта 2018
АСТАНА, 11 марта. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Казахстан попал в число 50-ти самых выгодных для проживания стран мира согласно рейтингу финансового портала GOBankingRates. По данным исследования, опубликованным в марте 2018 года, республика заняла в этом списке 31-е место.
В исследовании сравнивались 115 государств по пяти показателям: индекс покупательской способности населения, стоимость аренды недвижимости, цены на продовольствие, на товары и услуги, а также индекс цен в ресторанах и барах. Все цифры сравнивали с аналогичными показателями в Нью— Йорке.
Как отмечают в исследовании, в Казахстане в среднем стоимость жизни дешевле, чем в Нью-Йорке на 66%, аренда жилья ниже на 89%, а цены на продукты питания меньше на 72%, кроме того в республике много живописных мест.
Одним из выводов исследования стало то, что в число выгодных для проживания стран входят прежде всего государства Южной Азии: Индия занимает первое место в списке, Пакистан на третьем месте, а Бангладеш на девятом. В первую десятку самых дешевых для жизни стран также вошли, по мнению GOBankingRates, Саудовская Аравия, Тунис, Замбия, Украина, Мексика, Египет и Македония. Кроме того, исследователи советуют обратить внимание на страны Восточной Европы, 15 из которых также вошли в рейтинг самых доступных для проживания.
Среди бывших стран СССР Украина заняла в этом рейтинге шестое место, Грузия — 16, Молдова — 19, Беларусь — 27, Армения — 34, Азербайджан — 35 место.
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