Казахстан вошел в число 50-ти самых выгодных для проживания стран

АСТАНА , 11 марта. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Казахстан попал в число 50-ти самых выгодных для проживания стран мира согласно рейтингу финансового портала GOBankingRates. По данным исследования, опубликованным в марте 2018 года, республика заняла в этом списке 31-е место.

В исследовании сравнивались 115 государств по пяти показателям: индекс покупательской способности населения, стоимость аренды недвижимости, цены на продовольствие, на товары и услуги, а также индекс цен в ресторанах и барах. Все цифры сравнивали с аналогичными показателями в Нью— Йорке

Как отмечают в исследовании, в Казахстане в среднем стоимость жизни дешевле, чем в Нью-Йорке на 66%, аренда жилья ниже на 89%, а цены на продукты питания меньше на 72%, кроме того в республике много живописных мест.

Тунис, Замбия, Украина, Мексика, Египет и Одним из выводов исследования стало то, что в число выгодных для проживания стран входят прежде всего государства Южной Азии: Индия занимает первое место в списке, Пакистан на третьем месте, а Бангладеш на девятом. В первую десятку самых дешевых для жизни стран также вошли, по мнению GOBankingRates, Саудовская Аравия Македония . Кроме того, исследователи советуют обратить внимание на страны Восточной Европы, 15 из которых также вошли в рейтинг самых доступных для проживания.