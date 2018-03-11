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Новости в фотографиях: лучшие снимки недели Reuters
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Новости в фотографиях: лучшие снимки недели Reuters 

Sputnik Грузия 11 марта 2018
Фото: Sputnik Грузия
Лучшие фотографии международного агентства новостей Reuters за минувшую неделю представляет читателям Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте впечатляющие снимки из разных стран мира, отражающих самые разные события.
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