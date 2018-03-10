Военно-Грузинскую дорогу открыли и для легковых машин, и для большегрузов

Движение полностью восстановлено с 17.00 10 марта в связи с нормализацией обстановки и возможностью обеспечить безопасность проезда.

Решение о закрытии Военно-Грузинской дороги было принято 8 марта в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии . Пограничная полиция соседнего государства рекомендовала запретить движение для всех видов автомашин на участке от города Владикавказа до населенного пункта Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации . С 23.30 8 марта движение было остановлено до особого распоряжения.

В полдень 10 марта проезд частично разблокировали. Запрет остался только для большегрузов. С 17.00 движение полностью восстановилось, все ограничения сняли.

Вместе с тем спасатели предупреждают, что в ближайшие несколько суток погода на территории Грузии может снова ухудшиться, что снова может привести к прекращению движения.