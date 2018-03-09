В Грузии микроавтобус со школьниками попал в ДТП: есть жертвы и раненые

Один человек погиб и 11 получили тяжелые травмы в результате крупного ДТП в окрестностях города Кутаиси на западе Грузии . На скоростной магистрали столкнулись три автомобиля: легковой, внедорожник и микроавтобус, в котором находились школьники.

Причиной аварии, по словам очевидцев, могла стать плохая погода. Внедорожник, который ехал на большой скорости, не справился с управлением и выехал на противоположную сторону. Движение на трассе было парализовано в течение трех часов. Пострадавшие доставлены в клиники Кутаиси. На месте происшествия работают эксперты. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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