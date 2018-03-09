Ильхам Алиев обсудил с министром обороны Грузии сотрудничество

В свою очередь министр обороны Грузии подчеркнул важность совместных проектов в экономической, энергетической и транспортной областях. Кроме того, разговор зашел о взаимодействии в формате Грузия-Турция-Азербайджан. Собеседники подчеркнули, что такое сотрудничество — гарант стабильности в регионе.

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