Ильхам Алиев обсудил с министром обороны Грузии сотрудничество 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром обороны Грузии Леваном Изория. Страны-соседи успешно взаимодействуют уже на протяжении многих лет, в том числе в военной сфере, отметил глава Азербайджана.
В свою очередь министр обороны Грузии подчеркнул важность совместных проектов в экономической, энергетической и транспортной областях. Кроме того, разговор зашел о взаимодействии в формате Грузия-Турция-Азербайджан. Собеседники подчеркнули, что такое сотрудничество — гарант стабильности в регионе.
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