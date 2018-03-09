«Я еду в Ереван»: в Грузии сделали фильм о столице Армении 

Авторы фильма о столице Армении «Я еду в Ереван» представили свою картину грузинской общественности на презентации в Тбилиси. Смотрите на видео Sputnik Грузия, что рассказала главный автор фильма и какие впечатления о нем остались у зрителей
Грузинская компания «Агора-Джорджия» совместно со съемочной группой из Армении сняла фильм «Я еду в Ереван». Автором сценария и режиссером картины выступила общественный деятель и журналист Виктория Максоева (Грузия), оператором-постановщиком фильма стал Гарик Абелян (Армения). Съемки в основном проходили в Ереване. Содействие в процессе создания фильма оказали мэрия Еревана, авиакомпании «Армения» и Georgian Airways, а также компания «Вега» (Армения).