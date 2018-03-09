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«Мухтары» на страже закона: ни один нарушитель не уйдет
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«Мухтары» на страже закона: ни один нарушитель не уйдет 

Мир24 9 марта 2018
Кавказские, немецкие и среднеазиатские овчарки — ценные кадры в силовых структурах Грузии. Умные и смелые псы после десяти лет службы отправляются на пенсию, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.
Среднеазиатская овчарка по кличке Вито теперь может позволить себе часами нежиться на паркете. Алабай и его хозяин, известный в Грузии кинолог, вышли на пенсию почти одновременно. Служили на горных участках грузино-турецкой границы.
«Собака несла дежурство и зимой в минус 30, и летом в плюс 30. Эта порода очень выносливая», — говорит кинолог Мераб Чкуасели.
Рекс — тоже пенсионер, но не по возрасту, а по состоянию здоровья. Служил в инженерно-саперных войсках. Во время учений получил серьезную травму — решили отстранить.
«Все зависит от нового хозяина. Если хозяин будет заниматься в дальнейшем с собакой, то собака будет умной и хорошо слушаться», — говорит кинолог Георгий Алиханов.
А в аэропортах мимо служебных собак никакой запрещенный груз не пронести. Поэтому специалисты подчеркивают, что без такого «подразделения» там не обойтись.
Самый известный служебный пес — Мухтар — готов распутать очередное преступление. Расследования новых дел смотрите на телеканале «МИР» по будням.
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