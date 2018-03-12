Грузия хочет изменить Женевский формат переговоров по Южному Кавказу

Тбилиси. Власти Грузии активно заявляют о необходимости изменения формата существующих после войны-2008 Женевских дискуссий по безопасности на Кавказе, чтобы повысить его эффективность, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

«Надо говорить об изменении Женевского формата. С самого начала этот формат был задуман как неэффективный и малопродуктивный», — заявил министр по делам беженцев Созар Субари.

По его мнению, надо повысить уровень представительства в этом формате.

«Желательно до уровня первых лиц государств», — сказал Созар Субари.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявлял о готовности на соответствующем этапе подключиться к данному формату.

ЕС, ОБСЕ и Грузия и Россия представлены в Женеве заместителями министров иностранных дел. В переговорах также участвуют представители ООН США . Делегации направляются в Женеву и Абхазией Южной Осетией , при этом Тбилиси не признает их полноценными участниками дискуссий. В Женеве обсуждаются вопросы безопасности и гуманитарные аспекты.