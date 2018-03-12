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Грузия хочет изменить Женевский формат переговоров по Южному Кавказу
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Грузия хочет изменить Женевский формат переговоров по Южному Кавказу 

Деловая газета «Взгляд» 12 марта 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Власти Грузии активно заявляют о необходимости изменения формата существующих после войны-2008 Женевских дискуссий по безопасности на Кавказе, чтобы повысить его эффективность, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Надо говорить об изменении Женевского формата. С самого начала этот формат был задуман как неэффективный и малопродуктивный», — заявил министр по делам беженцев Созар Субари.
По его мнению, надо повысить уровень представительства в этом формате.
«Желательно до уровня первых лиц государств», — сказал Созар Субари.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявлял о готовности на соответствующем этапе подключиться к данному формату.
Грузия и Россия представлены в Женеве заместителями министров иностранных дел. В переговорах также участвуют представители ООН, ЕС, ОБСЕ и США. Делегации направляются в Женеву и Абхазией и Южной Осетией, при этом Тбилиси не признает их полноценными участниками дискуссий. В Женеве обсуждаются вопросы безопасности и гуманитарные аспекты.
Кроме Женевы, представители России и Грузии регулярно встречаются в Праге. Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны 2008 года.
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