Шумное 8 Марта в Тбилиси: без цветов и с флагами ЛГБТ

У Дома Юстиции в центре Тбилиси в Международный женский день 8 Марта прошли акции сторонников ЛГБТ и их противников. Репортеры Sputnik Грузия оказались на месте событий и сделали видеорепортаж

Акция представителей ЛГБТ-сообщества и их противников у Дома юстиции в Тбилиси завершилась задержанием председателя «Общества по защите прав детей» Гурама Палавандишвили, который обкидывал яйцами своих оппонентов. В итоге полиция задержала его и предъявила обвинение по статье «мелкое хулиганство». В свою очередь представители ЛГБТ-сообщества требовали от властей предоставить возможность трансгендерам сменить пол с мужского на женский в удостоверениях личности.