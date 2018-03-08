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Праздник весны: женщин в Тбилиси поздравили с 8 Марта
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Праздник весны: женщин в Тбилиси поздравили с 8 Марта 

Sputnik Грузия 8 марта 2018
Фото: Sputnik Грузия
Праздничную акцию в Тбилиси организовали грузинские участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как студенты поздравляли прохожих в центре грузинской столицы
Как рассказала Sputnik Нестан Читая — руководитель грузинской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, который состоялся в 2017 году, участники фестиваля из Грузии и других стран решили провести праздничную акцию в связи с 8 Марта в своих странах.
"За время пребывания в Сочи мы все подружились между собой и сегодня все вместе решили провести такую праздничную акцию", — рассказала Нестан Читая Sputnik.
В ходе акции в Тбилиси 15 активистов студенческого движения поздравляли с праздником прохожих у метро «Руставели» и прилегающих улицах и дарили цветы. Подарки и поздравления получили десятки женщин. Акцию поддержали и в Батуми — там 10 активистов подарили женщинам 50 праздничных букетов, поздравив их с Международным женским днем.
Участники фестиваля в Сочи провели акцию за счет своих ресурсов, а также при поддержке общественности и частных лиц.
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