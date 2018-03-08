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Грузинская женщина как эталон красоты: доказано историей
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Грузинская женщина как эталон красоты: доказано историей 

Sputnik Грузия 8 марта 2018
Фото: Sputnik Грузия
Репортер Sputnik побывал в сокровищнице Национальном музее Грузии и увидел, какие украшения носили грузинские женщины в древности
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