Женщины смогут занять пост президента Армении, считает министр диаспоры

ЕРЕВАН , 8 мар — РИА Новости . Женщины оказывают ощутимое влияние на процесс принятия решений в Армении , в будущем могут занять посты президента или премьера при более активной деятельности, заявила РИА Новости единственная женщина-член правительства, министр диаспоры республики Грануш Акопян.

"Что касается присутствия женщин в политической сфере страны, то должна сказать, что проекты решений и законов готовятся в аппаратах, а в аппаратах президента РА, Национального собрания (парламента), правительства более половины сотрудников составляют женщины. Следовательно, они оказывают ощутимое влияние на процесс принятия решений", — сказала Акопян. Она подчеркнула, что в образовательной, медицинской и культурной сферах республики большинство работников составляют женщины, в аппарате министерства диаспоры их около 70%.

По ее словам, радует и то, что Избирательный кодекс регулирует число представителей каждого пола в списках партий и блоков во время выборов.

Отвечая на вопрос, может ли женщина в Армении в обозримом будущем занять самые высокие посты, например президента и премьера, Акопян отметила, что этого не следует исключать, однако женщины должны развивать более активную деятельность, в полной мере соответствовать занимаемым ими постам. «Они не только должны быть профессионалами, но и как человек, женщина, должностное лицо зарекомендовать себя так, чтобы не искажать облик женщины-армянки, чтобы служить примером молодым женщинам и девушкам, прокладывать путь», — сказала министр.

По законодательству Армении женщины и мужчины равноправны, однако исключить случаи нарушения прав в общественных сферах невозможно, подчеркнула Акопян. «Я бы хотела, чтобы мы освоили культуру защиты своих прав в судебном порядке», — добавила она.

Говоря о привилегиях женщины как матери в Армении, Акопян отметила, что благодаря ее инициативам в 1991 году женщина может иметь трехлетний отпуск, ухаживать за ребенком и не терять рабочее место, а при рождении двойни получить отпуск на шесть месяцев. «Инициировав закон о признании 7 апреля Днем материнства и красоты, мне хотелось преподнести нашим армянкам прекрасный весенний месячник, чтобы каждая их весна была полна любви и теплоты», — добавила она.

Министр исключает подход, «что только из-за того, что перед нами женщина, она должна занимать должность, быть депутатом». «Необходимо пройти жизненный путь, обладать знаниями и опытом… соответствовать требованиям, предъявляемым к должности», — считает Акопян.