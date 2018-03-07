В Тбилиси прошло заседание Комиссии Хартии стратегического партнерства между Грузией и США

Тбилиси, 7 марта /Синьхуа/ — В МИД Грузии сегодня прошло заседание рабочей группы по экономическим, торговым и энергетическим вопросам Комиссии Хартии стратегического партнерства между Грузией и США.

По сообщению департамента прессы и информации МИД Грузии, на встрече обсуждались экономические реформы правительства и пути расширения экономических возможностей для бизнеса и углубления торговых связей.

Американская сторона подтвердила поддержку необратимого курса правительства Грузии, направленного на улучшение деловой среды в Грузии. Она положительно оценила текущую реформу в области образования, говорится в сообщении. —0—