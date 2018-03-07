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На рынке в грузинском Озургети взорвался контейнер с порохом
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На рынке в грузинском Озургети взорвался контейнер с порохом 

Мир24 7 марта 2018
На рынке в грузинском городе Озургети произошел взрыв. Причиной ЧП стала неосторожность и нарушение норм безопасности, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.
В торговой лавке, где продавали снаряжение для охотников, взорвался контейнер с порохом. Очевидцы говорят, что сначала в павильоне погас свет из-за короткого замыкания в проводке, а после прогремел взрыв. В это время на рынке шла оживленная торговля и было многолюдно.
Владелец лавки получил сильные ожоги, пострадали еще несколько человек. Все они доставлены в больницу.
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