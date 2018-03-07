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Женский день у плиты
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Женский день у плиты 

Sputnik Грузия 7 марта 2018
Фото: Sputnik Грузия
В Грузии по традиции, мужчина — глава семьи, и последнее слово всегда остается за ним. Есть даже поговорка, на случай, когда нужно остановить словесный поток спутницы жизни: «Твой день, женщина — 8 марта!»
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