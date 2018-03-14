Грузия нашла «пространство для разговора» с Россией

На заседании правительства он прокомментировал заявление МИД России по поводу собственного обращения к российскому руководству, которое касалось, в частности, вопроса передачи Южной Осетией тела погибшего в Цхинвале гражданина Грузии Арчила Татунашвили , а также оживления Женевского формата переговоров, существующего после войны 2008 года.

Как отметил глава кабмина, необходимо делать все для создания такого «пространства».

«Многое в ответе (российской стороны) неприемлемо. Но этот ответ оставляет пространство для разговора», — заявил Георгий Квирикашвили.

Премьер сказал, что в рамках Женевских дискуссий следует делать шаги, которые могут принести «небольшой прогресс», что позитивно в плане стабильности в стране.

По его словам, ответственные политики, когда речь идет о стабильности, должны делать для этого все, «даже за счет собственного имиджа». Так он ответил оппозиции, критикующей его из-за обращения к российскому руководству.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили ранее выступил с обращением к высшему руководству России. Оно вызвано тем, что югоосетинская сторона задерживает передачу грузинской останков погибшего в феврале в Цхинвале гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Это вызывает протесты в Тбилиси и критику международных организаций.

Георгий Квирикашвили в своем заявлении говорит, что «в этом году исполняется 10 лет августовской войне 2008 года. Это трагическое событие оставило неизгладимый след в памяти грузинского народа и в грузино-российских отношениях. Разорваны дипломатические связи, признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона фактически ввело в тупик перспективу установления нормальных межгосударственных отношений».

При этом глава кабмина Грузии говорит о том, что стоит «предпринять разумные, пусть и небольшие шаги, чтобы вывести отношения из заколдованного круга». Георгий Квирикашвили подтверждает «заинтересованность в достижении реального прогресса в формате Женевских международных дискуссий». В этой связи он подтвердил готовность подключения к этому переговорному процессу. «Мы также готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами и приветствовали бы в этом контексте действительно конструктивный подход российской стороны. При наличии политической воли, считаем возможным предпринять и другие разумные шаги», — отмечает премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Говоря о гибели Татунашвили, глава кабмина отмечает, что это — еще один пример в «цепи трагических событий», «подрывающих основу перспектив урегулирования грузино-российских отношений». «Обращаюсь к высшему руководству Российской Федерации с призывом осознать всю ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями и предпринять совместные шаги для преодоления этой сложной ситуации», — заявил премьер-министр.

По делу Татунашвили, который погиб в Цхинвале после задержания, Южная Осетия арестовала также вместе с ним еще двух грузин. Их на днях передали Грузии.

Со своей стороны, МИД России отметил, что «в Москве внимательно ознакомились с заявлением премьер-министраГрузии Квирикашвили от 9 марта. С удовлетворением отмечаем выраженный в нем настрой на продолжение и углубление процесса двусторонней нормализации. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия, как и прежде, заинтересована в оздоровлении отношений с соседней Грузией и готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси. Упоминание Квирикашвили о стремлении к прогрессу на Женевских дискуссиях внушает надежду на конструктивность грузинской стороны в ходе следующего раунда в конце марта. Убеждены, что такой подход был бы поддержан остальными участниками переговоров независимо от того, кто возглавит в Женеве делегацию Грузии. Нельзя не приветствовать также декларируемое стремление к прямому диалогу с Абхазией и Южной Осетией. Именно таков единственный реальный путь к урегулированию волнующих Грузию вопросов, выходящих за рамки двусторонней российско-грузинской повестки. Это касается, в частности, и вызывающего сожаление недавнего инцидента с гражданином Грузии Татунашвили».