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Делегация сборной США будет самой многочисленной на Паралимпиаде
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Делегация сборной США будет самой многочисленной на Паралимпиаде 

Газета.Ru 8 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Делегация сборной США будет представлена самым большим количеством спортсменов на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.
В состав команды США вошли 68 спортсменов. Делегация сборной США была самой многочисленной и на Олимпийских играх — 2018, которые прошли с 9 по 25 февраля.
Паралимпиада-2018 установит рекорд по общему количеству участников соревнований, в Пхенчхане выступят 567 спортсменов из 49 стран.
Ранее сообщалось, что знаменосцем от России на Паралимпиаде будет волонтер.
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