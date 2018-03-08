Делегация сборной США будет самой многочисленной на Паралимпиаде

Делегация сборной США будет представлена самым большим количеством спортсменов на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС

В состав команды США вошли 68 спортсменов. Делегация сборной США была самой многочисленной и на Олимпийских играх — 2018, которые прошли с 9 по 25 февраля.

Паралимпиада-2018 установит рекорд по общему количеству участников соревнований, в Пхенчхане выступят 567 спортсменов из 49 стран.